Nordische Kombination: ÖSV-Doppelführung im Teamsprint von Lahti

Im Teamsprint beim Weltcup-Finale der nordischen Kombinierer in Lahti haben die beiden rot-weiß-roten Duos mit einer Doppelführung nach dem Springen überzeugt.

Der WM-Dritte Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger führen vor dem entscheidenden Langlauf am Freitag (12.30 Uhr) sechs Sekunden vor Franz-Josef Rehrl und Lukas Greiderer. Norwegen mit Doppel-Weltmeister Jarl Magnus Riiber und Jörgen Graabak geht mit einem Rückstand von 12 Sekunden in die 2 x 7,5 km.

Ebenfalls in Lauerposition befindet sich das deutsche Duo Julian Schmid und Vinzenz Geiger, das mit 24 Sekunden Verspätung in die Loipe starten wird. Beim Weltcup-Finale in Finnland stehen am Wochenende noch zwei Bewerbe auf der Großschanze mit jeweils 10 km Langlauf auf dem Programm.

