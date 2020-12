Nordische Kombination: Rehrl nach Sturz erfolgreich am Knie operiert

Der am Freitag bei seinem Heim-Weltcup nach der Landung gestürzte ÖSV-Kombinierer Franz-Josef Rehrl ist noch am gleichen Abend erfolgreich operiert worden. Der Steirer hatte sich im provisorischen Wertungsdurchgang in der Ramsau einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen.

Rehrl wurde noch am Freitag ins Diakonissenkrankenhaus nach Linz transferiert, wo er von ÖSV-Teamarzt Jürgen Barthofer operiert wurde. “Die Operation ist sehr gut verlaufen. Das Kreuzband wurde operativ rekonstruiert und Risse des Innen- sowie Außenmeniskus versorgt. Heute startet die Physiotherapie und Franz-Josef wird bereits am Sonntag das Spital wieder verlassen können”, erläuterte Barthofer in einer ÖSV-Aussendung vom Samstag.

(APA)

Bild: GEPA