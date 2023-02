Nordische Kombination: Westvold Hansen sicherte sich Gesamtweltcup

via

via Sky Sport Austria

Die Norwegerin Gyda Westvold Hansen hat ihren Siegeszug in der nordischen Kombination am Samstag in Schonach fortgesetzt und damit den Gesamtweltcup gewonnen.

Die 20-Jährige gewann den ersten zweier Bewerbe im Schwarzwald nach klarem Sprung-Sieg am Ende des 5-km-Langlaufs mit 1:02,3 Min. Vorsprung auf die Deutsche Jenny Nowak. 1:07,5 Min. zurück wurde die Japanerin Yuna Kasai Dritter. Die Steirerin Lisa Hirner belegte als beste Österreicherin 1:22,1 Min. zurück Platz sechs.

Die Junioren-WM-Dritte verbesserte sich damit im Vergleich zum Springen um eine Position, es war dennoch ihr zweitschlechtestes Saisonergebnis. Die Tirolerin Annalena Slamik wurde Zwölfte (+2:37,2), die Salzburgerin Claudia Purker 17. (+2:59,9). Die Sonntag-Konkurrenz ist für 10.30 Uhr (Langlauf 12.35) angesetzt.

Bei den Männern liegt der Weltcupführende Johannes Lamparter nach dem Springen als bester Österreicher auf Rang vier. Der Rückstand des Tirolers auf den voranliegenden Japaner Ryota Yamamoto (101,5) beträgt nach einem 100,0-m-Sprung für den 10-km-Lauf (13.45 Uhr, live ORF 1) nur 14 Sekunden. Auf den Rängen zwei und drei rangieren mit Yoshito Watabe (102,0) ein weiterer Japaner (+1) und der Este Kristjan Ilves (101,0/+4). Acht Sekunden hinter Lamparter geht mit dem Norweger Jens Luraas Oftebro (99,5) der im Saisonverlauf bisher stärkste Läufer in die Loipe.

(APA)/Bild: Imago