Nordische Ski-WM: Sturm verzögert Programm

Der bereits adaptierte Zeitplan der Nordischen WM in Trondheim ist am Donnerstag durch den herrschenden Sturm weiter durcheinandergebracht worden. Das Team-Großschanzenspringen der Kombinierer wurde zu Mittag zunächst um eine Viertelstunde auf 12.45 Uhr verschoben, weitere Verzögerungen sind wahrscheinlich. Allerdings sollte die Windstärke am Nachmittag laut Prognosen deutlich nachlassen.

Um 14 Uhr ist die Männer-Langlaufstaffel angesetzt, danach sollten der Kombi-Langlauf (16.00 Uhr) und der Teambewerb der Spezialspringer (17.05) folgen. Die Tausenden Zuschauer wurden aus Sicherheitsgründen erst zu Mittag in das Granasen-Areal eingelassen, das Langlaufstadion blieb vorerst aber noch gesperrt.

(APA) Foto: Imago