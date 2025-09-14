Noren gewinnt PGA Championship in Wentworth im Stechen

Der Schwede Alex Noren hat am Sonntag das topbesetzte BMW PGA Championship der Golfer in Wentworth in England wie schon 2017 gewonnen.

Der 30-Jährige setzte sich beim mit 9 Millionen Dollar dotierten Topturnier der World Tour im Stechen am ersten Extra-Loch gegen den Franzosen Adrien Saddier durch. Beide hatten über vier Runden 19 unter Par gespielt. Noren kassierte für seinen Triumph mehr als 1,3 Mio. Euro. Der Burgenländer Bernd Wiesberger hatte als 123. den Cut verpasst.

Bis auf Sepp Straka war das gesamte Ryder-Cup-Team Europas bei diesem Turnier dabei. Der Österreicher trifft seine Kollegen zu Wochenbeginn in New York zum Training auf der Ryder-Cup-Anlage, auf der in der Folgewoche gegen die US-Auswahl um den Titel in diesem prestigeträchtigen Traditionsbewerb gespielt wird.

Europas Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald hat zuletzt den Grund für Strakas Absenz verraten: „Er und seine Frau sind vor wenigen Wochen zum zweiten Mal Eltern geworden, es war allerdings eine Frühgeburt“, sagte der Engländer. Der Wiener wolle einfach nicht zu weit entfernt von daheim sein. „Und ich denke, das ist nur fair.“

