Norris dominiert letztes Singapur-Training

Herausforderer Lando Norris hat das dritte freie Training der Formel 1 in Singapur dominiert und geht als Favorit ins Qualifying (live ab 15 Uhr auf Sky Sport F1).

Der McLaren-Pilot fuhr in 1:29,646 Minuten die mit Abstand schnellste Runde des Wochenendes und landete vor seinem englischen Landsmann George Russell (Mercedes) und dem Australier Oscar Piastri im zweiten McLaren. Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) wurde Vierter – hatte aber fast neun Zehntelsekunden Rückstand auf Norris. Für die Freitag noch sehr starken Ferrari-Piloten Charles Leclerc (Monaco) und Carlos Sainz (Spanien) reichte es diesmal zu den Plätzen fünf und sechs.

Wenige Minuten nach der Streckenfreigabe waren die Fahrer zum Warten gezwungen, weil eine Eidechse über den Asphalt des Straßenkurses kroch. Die Roten Flaggen wurden geschwenkt, Streckenposten verscheuchten das Tier dann vom Kurs. Schon in der Vergangenheit haben auf der Strecke in Südostasien freilaufende Reptilien für Verzögerungen des Ablaufs gesorgt.

Norris in weltmeisterlicher Form?

Sehr stark trat Norris auf. Der WM-Zweite, der 59 Punkte Rückstand auf Weltmeister Verstappen hat, lag 0,479 Sekunden vor dem zweitplatzierten Russell. In dieser Form wird Norris auch im Qualifying nur schwer zu schlagen sein. Verstappen zeigte sich im Vergleich zum Vortag etwas verbessert, war gegen Norris aber chancenlos.

Der Startplatz ist in Singapur besonders wichtig, da das Überholen auf dem engen Stadtkurs nur schwierig möglich ist. In diesem Jahr gibt es jedoch eine zusätzliche DRS-Zone, die für mehr Spannung sorgen soll. Das 18. Saisonrennen findet am Sonntag (14.00 Uhr MESZ, Sky) statt.

Bild: Imago