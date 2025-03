Auftaktsieg! Norris gewinnt Chaos-GP im Regen von Melbourne

Der Brite Lando Norris hat beim Auftaktrennen der Formel 1 2025 in Melbourne den von vielen erwarteten Sieg geschafft. Den Doppelsieg verpasste der McLaren-Rennstall allerdings, da Lokalmatador Oscar Piastri in der Schlussphase auf nasser Strecke ausritt und zurückfiel. Als Zweiter machte Weltmeister Max Verstappen im Red Bull wichtige Punkte, Dritter wurde in einem turbulenten Rennen mit Regen, vielen Drehern und drei Safety-Car-Phasen George Russell im Mercedes.

Alexander Albon holte für Williams den vierten Platz, Neuling Andrea Kimi Antonelli kam im Mercedes auf den fünften Platz. Der 18-jährige Italiener punktete in seinem ersten Formel-1-Rennen somit erstmals und ist damit der jüngste Pilot, dem beim Debüt Punkte gelungen sind. Hätte er am Schluss nicht noch eine Fünf-Sekunden-Strafe für einen nicht regelkonformen Boxenstopp kassiert, wäre er sogar Vierter gewesen. Für Ferrari verlief das Rennen enttäuschend: Charles Leclerc kam nicht über Rang acht hinaus, Lewis Hamilton wurde Zehnter. Piastri landete dazwischen auf dem neunten Platz.

„Es war ein schwieriges Rennen, aber ich muss mich bei McLaren bedanken, denn sie haben mir ein brillantes Auto gegeben“, sagte Norris nach seinem insgesamt fünften Grand-Prix-Sieg. „Ein Top-Rennen, vor allem mit Max hinter mir. Ich habe alles gegeben, vor allem in den letzten beiden Runden. Das war ein bisschen stressig, ich will nicht lügen.“ Verstappen meinte hingegen, es habe zum Schluss Spaß gemacht. „Das ist das Ergebnis, das ich erwartet hatte, es sind 18 Punkte mehr als im letzten Jahr, also nehme ich das gerne“, betonte der Niederländer. „Das ist ein guter Start für uns.“

Piastri lange auf Platz zwei

Der Start wurde nach dem Abflug von Racing-Bulls-Pilot Isack Hadjar in der Einführungsrunde abgebrochen und neu angesetzt. Der Regen war zu dem Zeitpunkt kein dramatisches Problem, sodass es 15 Minuten später das normale Prozedere gab. Allerdings folgte keine Minute nach dem Start die nächste Unterbrechung, nachdem Jack Doohan seinen Alpine vernichtet hatte. Auch Carlos Sainz im Williams schied bereits in der ersten Runde nach einem Unfall aus.

Nach einigen Runden hinter dem Safety Car führte Norris das Feld um 15:30 Ortszeit endlich im regulären Rennmodus an. Hinter ihm fuhr Verstappen, der nach dem regulären Start Piastri überholt hatte. Das Trio hatte sich von der übrigen Konkurrenz bald deutlich abgesetzt, nach einem Fehler von Verstappen holte sich Piastri Platz zwei wieder zurück. Dahinter waren die Positionen bezogen. In der 34. Runde schlug Altmeister Fernando Alonso in der Mauer ein, das Safety Car kam erneut. Das nutzten die meisten Fahrer für zeitsparende Reifenwechsel an der Box.

Die Zeit für Trockenreifen war endlich gekommen – allerdings nur kurz. In der 41. Runde verschwand das Safety Car, und das Drama begann: Denn drei Runden später konnte sich Piastri nicht auf der Strecke halten und fiel ans Ende des Feldes zurück. Norris wurde in Erwartung von starkem Regen an die Box zurückgeholt, danach verunfallten Liam Lawson (Red Bull) und Gabriel Bortoleto (Sauber) – der dritte Einsatz für das Safety Car. Norris behauptete dann auch beim dritten Restart die Führung und konnte Verstappen auf den letzten Runden gerade noch hinter sich halten. Nach dem Rennen intensivierte sich der Regen noch einmal.

