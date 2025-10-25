Norris holt Mexiko-Pole – Desaster für Piastri

Lando Norris hat sich Pole Position beim Mexiko-GP gesichert. Der McLaren-Pilot bestätigte damit seine starken Leistungen aus den Trainingssessions auch im Qualifying. Weltmeister Max Verstappen im Red Bull und WM-Leader Oscar Piastri können nicht mithalten.

Die beiden verpassen sogar die Top 3. Für Verstappen reichte es nur für Platz fünf hinter den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (P2) und Lewis Hamilton (P3). Auch George Russell im Mercedes landete vor dem Weltmeister.

Piastri erlebte sogar ein Desaster. Der McLaren-Pilot schaffte es nur auf P8, startet aufgrund der Startplatz-Strafe für Carlos Sainz aber von P7.

(SID)/Bild: IMagi