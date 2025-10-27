„Norris ist der neue König“: Die Pressestimmen zum Mexiko-GP

Lando Norris gewinnt überlegen den GP von Mexiko. Die internationalen Pressestimmen im Überblick.

ENGLAND

Daily Mail: „Ein Wochenende zum Vergessen für Oscar Piastri: Sein Teamkollege Lando Norris erobert die WM-Führung.“

Guardian: „Wenn das Timing in einem Rennen entscheidend ist, dann hat Lando Norris mit seiner absolut makellosen Vorstellung vielleicht gerade den entscheidenden Schlag gelandet. Sein Sieg beim Grand Prix von Mexiko-Stadt mit einer perfekten Fahrt von der Pole Position bis zur Zielflagge hat ihn genau zum richtigen Zeitpunkt an die Spitze eines intensiven Titelkampfs katapultiert. Norris hat genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Meisterschaft in ihre entscheidende Phase geht, den richtigen Schwung.“

FRANKREICH

L’Equipe: „Es ist noch nicht klar, wann der Fahrertitel in dieser Saison vergeben wird, aber angesichts dieses spannenden Dreikampfs zwischen Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen kann man davon ausgehen, dass sich alles beim letzten Grand Prix in Abu Dhabi am 7. Dezember entscheiden wird. Und wenn man im Rückblick die gesamte Saison analysiert, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Rennen in Mexiko einer der wichtigsten Wendepunkte der Meisterschaft war.“

NIEDERLANDE

AD: „Mit einem dritten Platz erzielte Max Verstappen ein unerwartet gutes Ergebnis. Ein virtuelles Safety Car machte sogar P2 einen Strich durch die Rechnung. McLaren-Pilot Lando Norris dominierte von Anfang bis Ende und ist nach einem erneut schwachen Wochenende für seinen Teamkollegen Oscar Piastri der neue WM-Spitzenreiter.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Norris ist der neue König der Formel 1. Er gewinnt am Ende eines perfekten Rennens, in dem er Konzentration bewiesen und seinen Teamkollegen Oscar Piastri klar geschlagen hat. Der wütende Verstappen muss sich mit Platz drei begnügen. In einem verrückten WM-Rennen kämpft er weiter um den Titel.“

Tuttosport: „Verstappens Jagd geht weiter: Mit einer cleveren Strategie erreicht er fast das Maximum des Möglichen – ohne Safety Car hätte er Leclerc überholt. Er verliert zwar zehn Punkte auf Norris, verfolgt aber weiterhin sein Ziel, den fünften Weltmeistertitel in Folge zu gewinnen. Die WM bleibt ein Dreikampf.“

Corriere della Sera: „Verstappen taucht wieder auf – in einer Phase, in der für ihn alles verloren schien. Jetzt ist er weiterhin im Rennen um den WM-Titel.“

La Stampa: „Norris‘ Rennen ist ein Sololauf, die Konkurrenten können nur zusehen.“

