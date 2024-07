Norris schlägt Verstappen im zweiten Ungarn-Training

WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat auch im zweiten freien Training zum Großen Preis von Ungarn die Bestzeit verpasst.

Der Red-Bull-Star fuhr auf dem Hungaroring bei Budapest am späten Nachmittag wie schon in der Auftaktsession auf den zweiten Platz. Diesmal kam der dreifache Formel-1-Weltmeister an Lando Norris im McLaren nicht vorbei, der auf seiner Top-Runde 0,243 Sekunden schneller war als Verstappen.

Dritter wurde in der einstündigen Einheit, die nach einem Crash von Charles Leclerc im Ferrari länger unterbrochen war, dessen Teamkollege Carlos Sainz. Der Spanier hatte im ersten Training die schnellste Runde gedreht.

Zu einem Crash wäre es danach fast zwischen dem Kick-Sauber-Piloten Guanyu Zhou und Sergio Perez im zweiten Red Bull gekommen. Der Chinese Zhou bremste, kam ins Schleudern, konnte seinen Wagen aber wieder abfangen, ohne den Red Bull des Mexikaners zu berühren, der letztlich Vierter vor George Russell im Mercedes wurde. Ungarn-Rekordsieger Lewis Hamilton kam im zweiten Silberpfeil auf Rang sieben.

(APA) / Bild: GEPA