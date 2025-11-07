Norris setzt Bestzeit im einzigen Brasilien-Training

WM-Leader Lando Norris hat im einzigen Freien Training für das Formel-1-Rennen in Brasilien die Bestzeit aufgestellt.

Der Brite drehte am Freitag auf dem Traditionskurs in Interlagos die schnellste Runde knapp vor seinem zuletzt schwächelnden McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri (+0,023 Sek.). Die Konkurrenz konnte nicht mit dem Duo mithalten und lag mehr als eine halbe Sekunde zurück. Weltmeister Max Verstappen kam im Red Bull nicht über Platz 17 (+1,393) hinaus.

Den dritten Rang belegte Nico Hülkenberg (+0,619) im Sauber. Vorjahressieger Verstappen, der den Grand Prix 2024 im Regen von Startplatz 17 aus gewonnen hatte, fuhr allerdings anders als die beiden McLaren-Piloten keine schnelle Runde auf dem Medium-Reifensatz. Den gleichen Ansatz wählten sein Red-Bull-Teamkollege Yuki Tsunoda (20.) sowie das Ferrari-Duo Charles Leclerc (18.) und Lewis Hamilton (19.).

Am Freitag (19.30 Uhr) wird auf dem Autódromo Jose Pace noch das Sprint-Qualifying für das kurze Rennen am Samstag (um 15:00 Uhr live auf Sky – sei mit Sky Stream live dabei) gefahren. In der WM-Wertung zog Norris zuletzt in Mexiko an Piastri vorbei und führt nun einen Punkt vor seinem teaminternen Rivalen. Vierfach-Champion Verstappen liegt vier Rennwochenenden vor Saisonende 36 Zähler zurück.

