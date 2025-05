Mit Streckenrekord! Norris holt Pole Position in Monaco

McLaren-Pilot Lando Norris hat die Pole Position für den Grand Prix in Monaco erobert und kann im WM-Kampf damit auf einen wichtigen Erfolg hoffen.

Der Engländer setzte sich im Qualifying am Samstag vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc durch und beendete damit auch dessen Höhenflug: Der Monegasse hatte in den Straßen seiner Heimat zuvor alle Trainingssessions dominiert, Startplatz zwei ist für die in dieser Saison schwachen Ferraris dennoch eine positive Überraschung.

Wichtiger für Norris indes: Er gewann das McLaren-Teamduell gegen WM-Spitzenreiter Oscar Piastri, der Australier musste sich mit Startplatz drei begnügen.

Im WM-Klassement hat Piastri 13 Punkte Vorsprung auf Norris. Dritter ist dort Max Verstappen mit 22 Punkten Rückstand auf die Spitze, der Weltmeister im Red Bull droht nun weiter zurückzufallen: Verstappen holte nur Startplatz fünf hinter Lewis Hamilton im zweiten Ferrari.

Debakel für Mercedes

Zum echten Reinfall wurde die Zeitenjagd für Mercedes. Kimi Antonelli rutschte schon im Q1 in die Bande, an George Russells Auto streikte im Q2 der Antrieb, am Ende standen nur die Plätze 14 (Russell) und 15 (Antonelli) für das Duo.

Motorschaden! Russell muss Auto abstellen

Auf der engen Strecke in Monaco ist das Qualifying wichtiger als anderswo, eine neue Regel im Rennen (15.00 Uhr/Sky) soll dieses Mal aber für mehr Überraschungen als gewöhnlich sorgen: Da das Überholen auf dem Stadtkurs kaum möglich ist, müssen alle Fahrer mindestens zwei Reifenwechsel absolvieren. Dies soll für mehr Positionswechsel und einige Ungewissheit sorgen.

(SID)/Bild: Imago