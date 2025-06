Norwegen empfängt Italien im Schlager der WM-Quali

Angeführt von Superstar Erling Haaland will Norwegen in der WM-Qualifikation auch das dritte Spiel erfolgreich gestalten.

Nach zwei Siegen zum Auftakt empfangen die Wikinger am Freitag in Oslo nun Italien, für die Squadra Azzurra ist es der Start in den Kampf um das Ticket für die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Nach zwei verpassten Weltmeisterschaften hintereinander steht die Truppe von Teamchef Luciano Spalletti zusätzlich unter Druck.

Denn eine Niederlage zum Auftakt würde den Norwegern in der Gruppe I bereits ein komfortables Polster bescheren. „Es steht alles auf dem Spiel“, sagte Spalletti im Vorfeld. „Die Spieler und ich sind uns dessen voll bewusst. Wir haben die Pflicht, diese Aufgabe, die uns anvertraut wurde, zu erfüllen.“ Die Gastgeber waren im März mit klaren Siegen gegen die Republik Moldau (5:0) und Israel (4:2) in Ungarn überzeugend in die Qualifikation gestartet. Mit der goldenen Generation um Haaland und Martin Ødegaard soll unter Teamchef Ståle Solbakken nun endlich die erste WM-Teilnahme seit 1998 gelingen.

Italien ohne Acerbi und Kean

Spalletti muss in Oslo neben Inter-Verteidiger Francesco Acerbi (37), der sich aus Mangel an Respekt nach zweieinhalb Jahren ohne Einsatz einer Einberufung entzogen hatte, auch auf Torjäger Moise Kean wegen einer Oberschenkelverletzung verzichten. Der Fiorentina-Stürmer hat mit 19 Toren in der Serie A seine bisher erfolgreichste Saison hinter sich, nachdem der 25-Jährige in der Vorsaison bei Juventus kein einziges Mal getroffen hatte.

Im März stand Kean im Nations-League-Viertelfinale gegen Deutschland (1:2 und 3:3) jeweils in der Startelf und erzielte zwei Tore. Spalletti wird wohl auf Atalanta-Angreifer Mateo Retegui zurückgreifen, Serie-A-Torschützenkönig vor Kean mit 25 Treffern. Das Duell mit Spannung verfolgen wird auch der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann. Denn für die Deutschen geht es um den neunten Platz in der FIFA-Weltrangliste und bei einer erfolgreichen Qualifikation damit um Lostopf 1 für die WM-Auslosung. Dieser würde wohl eine leichtere Gruppe bedeuten, derzeit liegt Italien knapp vor Deutschland auf Rang neun.

(APA) / Bild: Imago