Die norwegischen Männer haben zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Soldier Hollow die Staffel klar vor Italien und Deutschland gewonnen.

Johannes Thingnes Bö und Co. ließen sich auch von drei frühen Strafrunden nicht vom nächsten Erfolg abhalten. Das ÖSV-Quartett Dominic Unterweger, Simon Eder, David Komatz und Patrick Jakob landete am Olympia-Schauplatz von 2002 an der sechsten Stelle. Die Frauen bestritten am späten Freitagabend (23.00 Uhr/MEZ) einen Sprint.

(APA) / Bild: Imago