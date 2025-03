Norwegen startet mit Kantersieg in WM-Quali

Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem 5:0-Kantersieg gegen die Republik Moldau in die WM-Qualifikation gestartet.

Im Stadionul Zimbru in Chisinau geben sich die Norweger keine Blöße: Der Dortmunder Julian Ryerson bringt die Gäste in Minuten fünf in Führung, ehe Topstürmer Erling Haaland (23.) erhöht. Die weiteren Treffer erzielen Thilo Aasgaard (38.), Alexander Sorloth (43.) und Aron Dornum (70.).

In Gruppe L der WM-Qualifikation gelingt zudem Montenegro ein 3:1-Heimsieg gegen Gibraltar.

(Red.) / Bild: Imago