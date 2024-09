Norwegen-Teamchef Solbakken gegen ÖFB-Team unter Druck

Keine EM-Teilnahme und eine Nullnummer zum Nations-League-Auftakt in Kasachstan: Der norwegische Fußball-Teamchef Ståle Solbakken steht bei den Skandinaviern vor dem Duell gegen das ÖFB-Team am Montag (20.45 Uhr) in Oslo unter Druck. In Almaty scheiterten die Norweger um Tormaschine Erling Haaland, Arsenal-Kapitän Martin Ødegaard oder Atletico-Stürmer Alexander Sørloth am Freitag an der kasachischen Defensive, was die Stimmung im Land nicht unbedingt euphorisierte.

„Die Misere in Almaty könnte der Beginn eines Alptraums sein“, schrieb die norwegische Tageszeitung Aftenposten und befürchtete einen „harten Herbst“ für Solbakken. Der 56-Jährige hat seit Dezember 2020 das Sagen bei den Norwegern, zuvor hatte er jahrelang erfolgreich den FC Kopenhagen trainiert. In der FIFA-Weltrangliste nimmt Norwegen derzeit den 50. Platz ein, angesichts der Kaderqualität wäre definitiv mehr möglich. Mit Leipzig-Flügelspieler Antonio Nusa (19), BVB-Verteidiger Julian Ryerson (26) oder Fulham-Mittelfeldspieler Sander Berge (26) verfügt Solbakken über weitere überaus talentierte Kicker.

Solbakken will Norwegen zur WM 2026 führen

Der Teamchef will Haaland und Co. unbedingt zur WM 2026 führen, danach will er sich wieder anders orientieren. „Ich werde diese Qualifikation jetzt machen und danach mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas anderes“, hatte Solbakken vor dem Nations-League-Auftakt betont. Sollte Norwegen das WM-Ticket lösen, werde er freilich auch für das Turnier bleiben. Dennoch habe er zuletzt einige Trainerposten bei Clubs abgelehnt, die ihn wirklich gereizt hätten, sagte er.

Der volle Fokus liege aber weiter auf Norwegen. „Ich bin entschlossen, hier einen letzten Versuch zu unternehmen und dann ist Schluss“, sagte Solbakken. Es gebe einfach zu wenige Länderspiele. Seit der EURO 2000 in den Niederlanden und Belgien war Norwegen bei keinem großen Turnier mehr dabei, zuvor hatten die Skandinavier mit Solbakken als Spieler auch das Ticket für die WM 1998 in Frankreich gelöst.

Die Statistik im direkten Duell gegen Rot-weiß-rot spricht jedenfalls für das ÖFB-Team. In zwölf Spielen gab es acht Siege bei zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Sieben der acht Erfolge gelangen Österreich allerdings vor 1980, danach hatte es eine Durststrecke bis 2020 gegeben.

Vor vier Jahren trafen Norwegen und Österreich ebenfalls in der Liga B der Nations League aufeinander, beim 2:1 im Hinspiel in Oslo trafen Michael Gregoritsch und Marcel Sabitzer zum Sieg. Haaland erzielte damals den Anschlusstreffer und damit sein erstes Länderspieltor überhaupt. Im Rückspiel in Wien traten die Skandinavier wegen der Corona-Quarantäne vieler Stammspieler mit einer Not-Elf an, die ÖFB-Auswahl zitterte sich mit einem 1:1 zum Gruppensieg und Aufstieg in die Liga A.

(APA)

Bild: GEPA