Norwegens Männer in Oberhof überlegen – ÖSV-Staffel Zehnte

Norwegens Biathlon-Männer haben ihrem Fünffachsieg in der Verfolgung am Sonntag beim Weltcup in Oberhof eine weitere Machtdemonstration in der Staffel folgen lassen. Das Team um Weltcup-Leader Johannes Thingnes Bö setzte sich bei schwierigen Bedingungen mehr als zwei Minuten vor Deutschland durch.

Österreich landete in der Besetzung David Komatz, Simon Eder, Felix Leitner und Dominic Unterweger auf Rang zehn – das bisher schwächste Staffel-Ergebnis der Saison.

Die Österreicher spielten bei Wind und Nebel von Beginn an keine Rolle. Komatz verzeichnete fünf Nachlader, Leitner musste wie viele Konkurrenten in die Strafrunde. Am Ende fehlten 5:26,9 Minuten auf die Norweger, die insgesamt nur sieben Extrapatronen benötigten. Zum Saisonstart in Östersund hatte es für die ÖSV-Staffel noch Rang vier gegeben. Beim Heim-Weltcup Mitte Dezember in Hochfilzen folgte Rang acht. Die Norweger gewannen auch die dritte Saisonstaffel. Italien landete als Dritter nach drei Jahren wieder einmal auf einem Staffel-Podest.

(APA) / Bild: Imago