Norweger Hauger gewinnt erstes Formel 3-Rennen in Spielberg

via

via Sky Sport Austria

Dennis Hauger hat das erste Rennen beim Formel-1-GP von Österreich gewonnen. Der als Zwölfter nur aus Reihe sechs gestartete Gesamtführende aus Norwegen setzte sich am Samstag im ersten von drei Formel-3-Läufen auf dem Red Bull Ring vor seinem Prema-Teamkollegen Olli Caldwell durch. Mit Jack Doohan, Matteo Nannini, Enzo Fittipaldi, David Schumacher und Charles Leclercs Bruder Bruder Arthur sind in dieser Nachwuchs-Serie viele Piloten mit prominenten Namen am Start.

Das Qualifying für den Großen Preis von Österreich in Spielberg gibt es heute Samstag ab 14:30 Uhr live auf Sky Sport F1.

(APA)

Bild: GEPA