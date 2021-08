Norweger Ödegaard wechselt fix von Real zu Arsenal

via

via Sky Sport Austria

Der definitive Wechsel des norwegischen Nationalspielers Martin Ödegaard vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid zum FC Arsenal ist perfekt. Dies teilten beide Clubs am Freitag mit. Der 22-Jährige war im vergangenen halben Jahr bereits an die Engländer verliehen und soll nun dauerhaft für Arsenal auflaufen.

Zu den Transferdetails und der Vertragsdauer machte Arsenal keine Angaben. Medienberichten zufolge soll sich die Ablöse auf 35 bis 40 Millionen Euro belaufen, zudem wurde über einen Kontrakt bis zum Sommer 2026 spekuliert.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Ödegaard wurde 2015 im Alter von 16 Jahren von Real Madrid unter Vertrag genommen und unter anderem in die Niederlande an den SC Heerenveen und Vitesse Arnheim sowie an Real Sociedad San Sebastian und Arsenal ausgeliehen.

(APA/dpa)

Artikelbild: Imago