Norwegischer Dreifacherfolg in Oberhof-Verfolgung

Nicht zu schlagen waren einmal mehr die Norweger, die einen erneuten Dreifach-Triumph feierten. Sturla Holm Lägreid (2 Schießfehler) gewann in 36:01,8 Minuten vor Johannes Dale (2/+15,6 Sekunden) und Tarje Bö (3/+25,4).

Ergebnisse Biathlon-Weltcup vom Samstag in Oberhof (GER):

Männer, Verfolgung (12,5 km): 1. Sturla Holm Lagdreid (NOR) 36:01,8 Min. (2 Schießfehler=Strafrunden) – 2. Johannes Dale (NOR) +15,6 (2) – 3. Tarjei Bö (NOR) +25,4 (3). Weiter: 23. David Komatz +1:57,00 Min. (2) – 25. Simon Eder +2:07,3 (2) – 38. Felix Leitner (alle AUT) +2:52,2 (4).

Weltcup-Gesamtstand nach 11 Rennen: 1. Johannes Thingnes Bö (NOR) 522 – 2. Laegreid 481 – 3. Dale 434. Weiter: 19. Eder 226 – 26. Komatz 132 – 32. Julian Eberhard (AUT) 99 – 33. Leitner 94

