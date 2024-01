Norwegischer Dreifachsieg im Antholz-Massenstart

Der nach einigen Ausfällen doch noch ins Feld gerutschte Simon Eder hat im Biathlon-Massenstart von Antholz Rang 25 belegt. Die neuerlich dominanten Norweger feierten am Sonntag im letzten Weltcup-Rennen der Männer vor der WM in Nove Mesto angeführt von Vetle Sjaastad Christiansen einen weiteren Dreifachsieg. Topstar Johannes Thingnes Bö wurde hinter dem Franzosen Quentin Fillon Maillet diesmal aber nur Fünfter.

Bö fabrizierte in der ersten Runde nach einem Stolperer einen Bauchfleck und schoss sich anschließend mit vier Strafrunden aus dem Siegrennen. Der pfeilschnelle Weltcupleader landete letztlich nur neun Sekunden hinter den Podesträngen. Eder verzeichnete zwei Schießfehler, riss in der Loipe aber viel Rückstand auf und kam im 30er-Feld mit über zwei Minuten Rückstand ins Ziel. Dem 40-Jährigen ist in dieser Saison noch kein Top-15-Ergebnis gelungen.

Seine ÖSV-Teamkollege Felix Leitner ist seit Dezember völlig außer Form, auch David Komatz lief den Spitzenplätzen zumeist weit hinterher. Bis zur WM bleiben ihnen zweieinhalb Wochen, um wieder in Topform zu kommen. Die größten Hoffnungen darf sich das österreichische Aufgebot bei der WM wohl im Single-Mixed mit Eder und Lisa Hauser ausrechnen. In Antholz hatte das Duo in dieser Disziplin Platz drei geschafft.

Am Sonntagnachmittag folgte in Südtirol noch der Frauen-Massenstart. Ex-Weltmeisterin Hauser und ihre Landsfrauen hatten sich dafür mangels Spitzenergebnissen nicht qualifiziert.

(APA) / Bild: Imago