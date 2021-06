Novak bestreitet Wimbledon-Auftakt am Dienstag

via

Österreichs einziger Beitrag in den Einzelbewerben der mit 35,02 Mio. Pfund dotierten All England Tennis-Championships kommt erst am Dienstag zu seinem ersten Einsatz.

Dennis Novak trifft in der ersten Wimbledon-Runde auf den US-Amerikaner Steve Johnson. Novak Djokovic hingegen startet am Montag gegen den Briten Jack Draper auf dem Center Court in seine “Mission 20”. Der Serbe möchte ja nach Grand-Slam-Titeln mit Roger Federer und Rafael Nadal gleichziehen.

Für Novak geht es am Dienstag um seine insgesamt dritten Sieg im neunten Antreten im Hauptfeld eines Major-Turniers. Der Schützling von Günter Bresnik hatte 2018 auf dem “Heiligen Rasen” die dritte Runde erreicht, sonst aber immer gleich zum Auftakt verloren. Nach dem Verletzungs-Aus von Dominic Thiem sowie dem spielerischen Aus von Sebastian Ofner, Barbara Haas und Julia Grabher in der Qualifikation ist Novak einziger Österreicher im Single.

