Novak im Challenger-Halbfinale von Hamburg

Dennis Novak setzt seinen starken Herbst auf Challenger-Niveau fort. Der 30-jährige Niederösterreicher steht nach dem Finale von Bad Waltersdorf und dem Semifinale in Alicante nun auch in Hamburg im Halbfinale. Der topgesetzte Novak besiegte den spanischen Qualifikanten Javier Barranco Cosano sicher mit 6:2,6:2. Im Kampf um ein neuerliches Finalticket trifft er nun auf den Franzosen Tristan Lamasine, ebenfalls ein Qualifikant. Auch da ist Novak Favorit.

Der Bresnik-Schützling, der vor dem Davis Cup im September schon bis auf Platz 253 abgesackt war, verbessert sich damit weiter stetig. Holt er in der Hansestadt den Titel, steht er knapp vor der Rückkehr in die Top 150. Novak steht mit seinem australischen Partner Akira Santillan übrigens im Doppel schon im Endspiel. Das Duo ersparte sich am Freitag das Halbfinale, weil die Gegner nicht antraten. Im thailändischen Nonthaburi hat Novak dieses Jahr schon ein Challengerturnier gewonnen.

(APA) / Bild: GEPA