Novak in Thailand wieder im Viertelfinale

via Sky Sport Austria

Dennis Novak steht nach seinem Challenger-Titel in der Vorwoche in Nonthaburi bei Bangkok am gleichen Schauplatz schon wieder im Viertelfinale.

Der drittbeste Österreicher im ATP-Ranking (145.) besiegte nach Henri Squire (GER) auch den Franzosen Valentin Royer in zwei Sätzen und trifft nun am Donnerstag auf den Tschechen Marek Gengel. Diesen hat er in der vergangenen Woche im Viertelfinale bezwungen.

Novak hatte auf die Qualifikation für die Australian Open verzichtet. Der Schützling von Günter Bresnik könnte sich mit einem weiteren Titel in Thailand bis auf einen Punkt an Jurij Rodionov (122.) heranschieben.

In Auckland haben die Wien-Doppel-Sieger und ÖTV-Davis-Cup-Spieler Alexander Erler/Lucas Miedler am Mittwoch die erste Doppel-Runde gemeistert. Sie bezwangen die als Nummer 3 gesetzten Italiener Simone Bolelli/Fabio Fognini mit 6:4,6:3. Sie treffen im Viertelfinale am Donnerstag auf Sebastian Baez/Luis David Martinez (ARG/COL).

(APA)/Bild: GEPA