In den vergangenen Wochen gab es einige Trainer-Veränderungen in der ADMIRAL Bundesliga. Unter anderem bekam auch der Wolfsberger AC mit Manfred Schmid einen neuen Chefcoach. Michael Novak spricht in der aktuellen Folge von „Talk und Tore“ über den „Trainereffekt“ und was dieser alles mit sich bringt.