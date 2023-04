via

Der Wolfsberger AC hat am Wochenende nach einem frühen Rückstand bei der Lustenauer Austria noch einen 3:1-Auswärtssieg bejubeln können (Spielbericht + VIDEO-Highlights). WAC-Routinier Michael Novak spricht bei Talk und Tore über die Gründe für das Comeback und was im Vergleich zur 0:4-Pleite in der Vorwoche gegen die WSG Tirol anders war.