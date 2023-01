Novum bei Trainingsmatch zwischen Djokovic und Kyrgios in Melbourne

via

Es ist ein Novum im Tennis und treibt die Vermarktungsmaschinerie weiter an: Bei den Australian Open gibt es am Freitag ein angekündigtes Trainingsmatch zwischen Novak Djokovic und Nick Kyrgios und Fans dürfen für 20 Australische Dollar (12,83 Euro) dabei sein. Reserviert wurde dafür die Rod Laver Arena. Das Turnier beginnt erst am Montag.

Verkauft wird es als Charity Aktion, zugunsten der australischen Tennis-Foundation. Auch schon ab dem (heutigen) Montag bis Freitag gibt es Tickets für die Testspiele unter Match-Bedingungen also mit Schiedsrichtern, Ballkindern und elektronischem Linienrichtersystem. Mit im Programm ist am Donnerstag ein Testmatch von Dominic Thiem gegen den Deutschen Alexander Zverev. Bis Donnerstag kostet es für Erwachsene übrigens 10 Australische Dollar.

