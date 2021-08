NS Mura vs. SK Sturm: Auf diese Startelf setzt Trainer Ilzer im EL-Playoff-Hinspiel

via

via Sky Sport Austria

Mit viel Rückenwind aus der Fußball-Bundesliga startet Sturm Graz am Donnerstag in seine diesjährige Europacup-Saison. Im Play-off-Hinspiel der Europa League gastieren die Steirer in Murska Sobota beim slowenischen Meister NS Mura (20.00 Uhr).

Das Team von Trainer Christian Ilzer kann dabei auf eine stetig steigende Formkurve bauen. Eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Graz ist das Ziel, denn “wir wollen unbedingt in die Europa League”, sagte Ilzer.

Diese Startelf schickt Trainer Christian Ilzer aufs Feld: Siebenhandl – Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante – Gorenc-Stankovic – Hierländer, Kiteishvili – Ljubic – Jantscher, Yeboah

So startet NS Mura:

„Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga, alle UEFA Bewerbe sowie die Premier League live nur auf Sky – jetzt Sky sichern und den besten Live-Sport für nur €25 pro Monat genießen.“

Bild: GEPA