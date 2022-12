Nübel-Gespräche stocken: Sommer nun Bayerns Wunschlösung

via

via Sky Sport Austria

Der FC Bayern München ist weiterhin auf der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Manuel Neuer. Sollte Alexander Nübel nicht zurück an die Säbener Straße kommen, ist Yann Sommer nach Sky Informationen der Top-Kandidat.

Für Neuer, der sich beim Skifahren eine Fraktur des Unterschenkels zuzog und für den Rest der Saison ausfällt, wird beim FC Bayern zunächst immer noch mit Alexander Nübel und dessen Berater gesprochen. Eine Einigung ist mit dem vom FCB bis zum Sommer an die AS Monaco ausgeliehenen Schlussmann allerdings nicht in Sicht und wird auch immer unwahrscheinlicher.

FC Bayern nimmt Kontakt zu Sommer auf

Daher rückt nun Torhüter Sommer von Borussia Mönchengladbach, der bereits zuvor auf dem Bayern-Zettel stand, noch weiter in den Fokus der Münchner. Nach Sky Informationen ist der 34-jährige Schweizer mittlerweile der alternativlose Wunschkandidat von den FCB-Bossen und kann sich einen Wechsel auch durchaus vorstellen.

Der deutsche Rekordmeister hat auch bereits Kontakt zum Sommer-Lager aufgenommen, die Gespräche laufen im Hintergrund. Wie ernst das Werben der Bayern um die Gladbacher Nummer eins ist, zeigt, dass die Münchner neben Nübel ausschließlich mit Sommer sprechen. Wann eine Entscheidung in Sicht ist, bleibt aber offen.

(skysport.de) / Bild: Imago