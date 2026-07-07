Nübel verlässt Bayern endgültig

Nach nur vier Pflichtspiel-Einsätzen in sechs Jahren ist die Zeit für Alexander Nübel beim FC Bayern endgültig abgelaufen: Der 29 Jahre alte Torhüter hat sich mit Besiktas auf einen Wechsel in die türkische Süper Lig verständigt.

Der Klub aus Istanbul bestätigte am Dienstag eine „grundsätzliche Einigung“. Nübel werde am Dienstagabend am Atatürk-Flughafen erwartet, hieß es. Danach soll der Medizincheck erfolgen und der Transfer abgeschlossen werden.

Nübel wird nach Leihen fix verkauft

Die Münchner kassieren wohl bis zu sieben Millionen Euro Ablöse, durch Boni könnten weitere fünf Millionen hinzukommen. Allerdings soll Nübel von den Bayern eine millionenschwere Abfindung erhalten, heißt es. Sein hoch dotierter Vertrag beim Rekordmeister, von rund elf Millionen Euro Jahresgehalt war immer die Rede gewesen, wäre noch bis 2029 gelaufen. Der Keeper solle vor dem Trainingsstart der Bayern am 20. Juli aber noch unbedingt verkauft werden.

2020 war Nübel als designierter Nachfolger von Manuel Neuer von Schalke 04 nach München gewechselt. Doch die großen Hoffnungen erfüllten sich nie. Nübel war zunächst an die AS Monaco und die vergangenen drei Jahre an den VfB Stuttgart verliehen. Inzwischen gilt längst Jonas Urbig als Neuer-Kronprinz.

Was wird aus Palhinha und Co.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl muss nach den teuren Sommertransfers der WM-Stars Nathaniel Brown (55 Millionen) und Ismael Saibari (50 Millionen) allerdings noch weitere Einnahmen generieren. Neben Nübel wurden bereits Daniel Peretz (Southampton/8) und Jonah Kusi-Asare (Fulham/6) für zusammen rund 14 Millionen Euro verkauft. Zudem muss Eberl neue Klubs für die zuletzt verliehenen Bryan Zaragoza, Joao Palhinha und Sacha Boey finden.

Eberl steht dem Vernehmen nach unter Beobachtung des mächtigen Münchner Aufsichtsrates. Im August will das Gremium um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge über die Zukunft des 52-Jährigen entscheiden. Der Vertrag von Eberl ist bis 2027 datiert, Hoeneß hatte zuletzt die Chancen einer Verlängerung auf „60:40“ bezeichnet.