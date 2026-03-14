Nürnberg gewinnt in Kiel – Paderborn verpasst Sprung auf Aufstiegsplatz

Der 1. FC Nürnberg hat die Sorgen von Holstein Kiel im Abstiegskampf der 2. deutschen Bundesliga weiter verschärft.

Das Team von Miroslav Klose siegte auswärts bei den Norddeutschen mit 3:2 (2:2) und festigte damit seinen Platz im Mittelfeld der Tabelle. Kiels neuer Coach Tim Walter hingegen wartet nach drei Ligaspielen weiter auf den erlösenden ersten Sieg.

Nürnbergs starkem Kreativspieler Julian Justvan gelang ein früher Doppelpack (14./24.). Adrian Kapralik (29.) und Kasper Davidsen (45.+8) sorgten noch vor der Pause für den Ausgleich der Gastgeber, doch Club-Stürmer Mohamed Alì Zoma schlug in der zweiten Hälfte überraschend zurück (72.). Kiel, das auf Tabellenrang 17 bleibt, droht nach dem Bundesligaabstieg in der Vorsaison somit mehr und mehr der tiefe Fall in die Drittklassigkeit.

Paderborn verpasst Sprung auf Aufstiegsplatz

Der SC Paderborn hat den Sprung auf einen Aufstiegsplatz verpasst. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann musste sich im Ostwestfalenderby bei Arminia Bielefeld mit einem 2:2 (0:1) begnügen und könnte am Sonntag sogar auf Platz fünf zurückfallen.

Ein von Mael Corboz verwandelter Foulelfmeter (90.) kostete Paderborn sogar den Sprung an die Spitze. Stefano Marino hatte das Spiel mit seinen beiden Toren (53., 62.) für die seit sechs Spielen ungeschlagenen Gäste nach dem Rückstand durch Joel Grodowski (24.) zwischenzeitlich gedreht. Bielefeld steckt trotz des Punktgewinns nach zuletzt drei Niederlagen in Folge tief im Abstiegskampf.

Braunschweig gelingt Befreiungsschlag

Eintracht Braunschweig hat beim Debüt des neuen Trainers Lars Kornetka den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf gefeiert. Vier Tage nach der Trennung von Heiner Backhaus gewann Braunschweig mit 1:0 (0:0) gegen Fortuna Düsseldorf und holte nach fünf Spielen ohne Sieg in Serie erstmals wieder einen Dreier.

Robin Heußer (62.) erzielte den entscheidenden Treffer für die Eintracht, die sich im Tabellenkeller etwas Luft verschaffte. Düsseldorf musste dagegen nach nur einer Niederlage aus den vergangenen sechs Spielen mal wieder einen Rückschlag hinnehmen.

(SID/Red.)

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