Nürnberg siegt in Nachspielzeit – St. Pauli und Würzburg bleiben am Tabellenende

Fortuna Düsseldorf robbt sich in der 2. Fußball-Bundesliga an die Spitzenplätze heran, der FC. St Pauli kann weiter nicht siegen. Während der Bundesliga-Absteiger am Sonntag 2:1 (1:0) beim Karlsruher SC gewann, blieb der Tabellenvorletzte aus Hamburg beim 2:2 (0:1) gegen Erzgebirge Aue auch im neunten Spiel nacheinander ohne Sieg.

Derweil feierte der 1. FC Nürnberg ein spätes 2:1 (1:0) über die Würzburger Kickers und den dritten Erfolg in den vergangenen vier Spielen. Das Überraschungsteam VfL Osnabrück siegte bei Eintracht Braunschweig mit 2:0 (1:0).

In Karlsruhe sorgten Luka Krajnc (12.) und Kristoffer Peterson (58.) für den verdienten Erfolg der Düsseldorfer. Karlsruhes Anschlusstreffer durch Philipp Hofmann (72., Foulelfmeter) kam zu spät. Unterdessen sah Fortuna-Torwart Florian Kastenmeier (73.) wegen Ballwegschlagens die Gelb-Rote Karte. Die Fortuna liegt nun auf Platz sieben und nur noch drei Punkte hinter dem Tabellendritten VfL Bochum.

Für St. Pauli reichte es dank der Tore von Max Dittgen (81.) und Simon Makienok (88.) nach zuletzt vier Pleiten in Serie immerhin zu einem Punkt. Vorher hatten Pascal Testroet (10.) und Florian Krüger (78.) per Lupfer Aue in Führung gebracht.

Osnabrück bleibt auswärts ungeschlagen

Im fränkischen Duell in Nürnberg trafen Manuel Schäffler (36.) und Asger Sörensen (90.+2) für die Gastgeber. Dominic Baumann (56.) war für die Kickers erfolgreich. Würzburg steht mit vier Punkten weiter am Tabellenende. Der “Club” ist mit 16 Zählern Achter.

Osnabrück bleibt unterdessen weiterhin auswärts ungeschlagen. Sebastian Kerk (3.) und Maurice Multhaup (65.) trafen und sorgten dafür, dass die Niedersachsen auch im sechsten Spiel in der Fremde ohne Niederlage blieben. Mit 19 Punkten hat der fünftplatzierte VfL nur einen Zähler Rückstand auf Bochum.

