Nullnummer zwischen Altach und Hartberg

Der TSV Hartberg hat wichtige Punkte im Kampf um die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga liegengelassen. Die Steirer kamen am Sonntag in der 19. Runde bei Schlusslicht Altach über ein 0:0 nicht hinaus.

Sie verabsäumten es, an Blau-Weiß Linz auf Platz sechs vorbeizuziehen und rangieren einen Zähler hinter den Oberösterreichern. Der TSV musste nach einer harten Gelb-Roten Karte für Paul Komposch (38.) allerdings fast eine Stunde mit einem Mann weniger auskommen.

Mit neuem Selbstvertrauen nach dem Befreiungsschlag gegen Blau-Weiß Linz zeigte sich Altach zu Beginn durchaus angriffslustig. Mike Bähre verpasste das Ziel zwar noch deutlich (15.), Winter-Neuzugang Florian Dietz verfehlte das lange Eck dann nur noch sehr knapp (17.). Präziser fiel die einzige echte Hartberg-Chance vor der Pause aus. Amir Helac, Ersatzmann für den von einem Hexenschuss außer Gefecht gesetzten Dejan Stojanovic, parierte den Versuch von Elias Havel aber stark (25.).

Harte Rote Karte für Hartberg-Verteidiger Komposch

Der große Aufreger der ersten Hälfte war der Ausschluss. Schiedsrichter Altmann agierte dabei gnadenlos und zeigte für ein eher harmloses Tete-a-Tete zwischen Komposch und Bähre beiden Gelb – mit fataler Wirkung für Komposch, der zuvor schon verwarnt worden war. Altach gewann wieder Oberwasser und ließ in der Nachspielzeit noch zweimal ein Raunen durch die Cashpoint Arena gehen. Erst zeigte Raphael Sallinger beim Schuss von Marlon Mustapha einen schönen Reflex, wenig später zischte ein Kopfball von Paul Estrada knapp über das Tor (45.+1).

Auch in Überzahl brachten die Hausherren nach Wiederbeginn aber nicht viel zusammen. Benedikt Zech ließ die Latte erzittern (47.) und Djawal Kaiba zwang Sallinger zu einer Flugeinlage (55.). Die offensive Herrlichkeit war trotz Ballbesitzüberhang damit erschöpft. Hartberg wiederum versuchte sich erfolglos im Kontern, hielt aber die Defensive diszipliniert zusammen und ist damit immerhin schon vier Pflichtspiele in Serie ungeschlagen. Altach vergab in der Nachspielzeit durch Ousmane Diawara aus sechs Metern den Matchball, verkürzte den Rückstand auf den elftplatzierten GAK zumindest auf zwei Punkte.

(Red.)/Bild: GEPA