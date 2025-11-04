Im Duell zwischen dem italienischen Tabellenführer SSC Napoli und Eintracht Frankfurt am vierten Spieltag der UEFA Champions League gab es keinen Sieger. Der FC Arsenal bleibt in der Königsklasse makellos.

Napoli war gegen Frankfurt die aktivere Mannschaft, keines der beiden Teams konnte seine Chancen aber in Zählbares umwandeln.

In Prag zeigte sich der FC Arsenal weiter souverän. Die Gunners fuhren bei Slavia einen ungefährdeten 3:0-(1:0)-Erfolg ein, holten in der Champions League den vierten Sieg im vierten Spiel und blieben weiter ohne Gegentor.

Kapitän Bukayo Saka (32./Hand-Elfmeter) und Mikel Merino mit einem Doppelpack (46., 68.) schossen die „Gunners“ zu einem klaren Erfolg in der tschechischen Hauptstadt.

Die Tore im VIDEO

0:1 – Saka (32./Elfmeter)

0:2 – Merino (46.)

0:3 – Merino (68.)

(Red.)

Bild: Imago