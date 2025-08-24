Nummer 149 der Welt sorgt für erste US-Open-Überraschung

Die indonesische Tennisspielerin Janice Tjen hat bei den US Open in New York für die erste Überraschung gesorgt. Die 23 Jahre alte Qualifikantin besiegte am ersten Turniertag die Nummer 24 der Setzliste, Weronika Kudermetowa, 6:4, 4:6, 6:4 und zog in die zweite Runde ein.

Tjen ist die erste Spielerin aus Indonesien seit Angelique Widjaja im Jahr 2004, die bei einem Grand Slam im Einzel-Hauptfeld antritt – und zugleich die erste, die seitdem ein Match gewonnen hat.

Die US Open täglich live & exklusiv auf Sky – streame mit Sky X!

Die Weltranglisten-149. aus Jakarta startete selbstbewusst, nahm Kudermetowa im ersten Satz zweimal den Aufschlag ab und sicherte sich den Durchgang mit 6:4. Im zweiten Satz glich die favorisierte Russin zwar aus, doch Tjen blieb ruhig und schlug im entscheidenden Durchgang erneut zu. Sie nutzte ein frühes Break, verteidigte die Führung und servierte schließlich souverän zu Null aus.

In der zweiten Runde trifft Tjen auf Emma Raducanu aus Großbritannien. Die US-Open-Siegerin von 2021 hatte ihr Auftaktmatch gegen Ena Shibahara (Japan) 6:1, 6:2 gewonnen.

In Clara Tauson schied am Sonntag eine weitere gesetzte Spielerin bereits in der ersten Runde aus. Die an Position 14 gesetzte Dänin musste sich in einem packenden Match der Philippinerin Alexandra Eala 3:6, 6:2, 6:7 (11:13) geschlagen geben.

(SID)/Bild: Imago