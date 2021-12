Nummer zehn! Haller pulverisiert Haaland-Bestmarke

Sebastien Haller trifft in der Champions League erneut für Ajax Amsterdam. Der Ex-Frankfurter ist gegen Sporting per Elfmeter erfolgreich und pulverisiert damit eine Bestmarke von Erling Haaland.

In der achten Minute brachte Haller Ajax mit einem souverän verwandelten Elfmeter in Front. Es war bereits sein zehntes Tor in dieser Gruppenphase und damit ist er nun der schnellste Spieler, der diese Marke in der Geschichte der Champions League erreicht hat.

Haller im elitären Kreis

Er benötigte dafür nur sechs Spiele und pulverisierte die Bestmarke von BVB-Star Erling Haaland, der nach sieben CL-Spielen zehn Treffer auf seinem Konto hatte. Haller ist zudem neben Cristiano Ronaldo der einzige Spieler, der in jedem der sechs Gruppenspiele mindestens einmal erfolgreich war.

Überhaupt kamen auf eine zweistellige Trefferanzahl nach der Gruppenphase bislang nur Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski und eben nun auch Haller.

(skysport.de) / Bild: Imago