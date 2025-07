Nun offiziell: Aubameyang zurück bei Olympique Marseille

Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang läuft in der kommenden Saison wieder für Olympique Marseille auf. Wie der französische Fußball-Erstligist am Donnerstag bestätigte, hat der 36 Jahre alte Gabuner, der zuletzt vereinslos war, an der Côte d’Azur unterschrieben.

Erst im vergangenen Sommer hatte Aubameyang Marseille in Richtung des saudi-arabischen Erstligisten Al-Qadsiah verlassen, vor rund zwei Wochen verständigte er sich mit dem Klub auf eine Vertragsauflösung. Für „OM“ absolvierte Aubameyang in seiner ersten Saison 2023/24 51 Pflichtspiele, in denen er 30 Mal traf.

Im Trikot von Borussia Dortmund hatte Aubameyang in der Saison 2016/17 den DFB-Pokal gewonnen und war mit 31 Treffern Bundesliga-Torschützenkönig geworden. Insgesamt erzielte der Angreifer zwischen Juli 2013 und Januar 2018 in 213 Spielen für den BVB 141 Tore, ehe er in die Premier League zum FC Arsenal wechselte.

(SID)/Beitragsbild: imago