Nur 1 aus 11: Kuriosum in Europas Topligen

Meister-Kater in Europas Topligen? Fast kein amtierender Titelträger darf sich in Europas Topligen nach dem Saisonstart Tabellenführer schimpfen. Nur ein Champion aus den elf besten Eliteklassen grüßt aktuell von der Spitze. Nach dem vergangenen Bundesliga-Sonntag gibt es auch einen anderen Tabellenführer als Meister Red Bull Salzburg in der ADMIRAL Bundesliga.

Nicht in England, nicht in Spanien, nicht in Italien und auch nicht in Deutschland. Kein Meister aus diesen vier Topligen ist nach dem Saisonstart aktuell Tabellenführer.

Dieses Phänomen scheint in Europa weit verbreitet zu sein. Nur ein amtierender Titelträger aus den elf besten Eliteklassen des Kontinents weilt derzeit an der Spitze. Kurios.

Manchester City, FC Barcelona und FC Bayern nur auf Platz drei

Im Fokus stehen dabei vor allem Triple-Sieger Manchester City aus England, Spaniens Meister FC Barcelona und der deutsche Bundesliga-Champion FC Bayern München. Alle drei Topteams belegen – in die zweite Länderspielpause der Saison gehend – jeweils den dritten Tabellenplatz.

Auf der Insel führt Tottenham Hotspur die Premier League an, in Spanien thront Barça-Erzrivale Real Madrid ganz oben, in Deutschland heißt der Tabellenführer Bayer Leverkusen.

Auch PSG mit Superstar Mbappe ist enttäuscht

In Italien steht Meister Napoli an fünfter Stelle, Milan liegt an der Spitze. Eredivisie-Champion Feyenoord Rotterdam belegt in den Niederlanden sogar nur den vierten Rang. Drei Plätze hinter PSV Eindhoven.

Auch Paris Saint-Germain hinkt bislang den Erwartungen hinterher. Zwar beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter AS Monaco nur zwei Punkte, doch mit Platz drei dürfte das Ensemble um Superstar Kylian Mbappe nicht zufrieden sein.

In Portugal steht Sporting vor Meister Benfica, in der Türkei Fenerbahce vor Galatasaray. In Österreich steht nach den Ergebnissen vom Sonntag Sturm Graz vor Red Bull Salzburg. Und in Belgien kann Royal Antwerpen als Vierter nur von der Tabellenführung träumen, die Royale Union Saint-Gilloise derzeit innehat.

Nur Celtic Glasgow thront als Meister an der Spitze

Einzig Celtic Glasgow hält momentan souverän mit sieben Punkten Vorsprung auf Erzrivale Glasgow Rangers die Spitzenposition in der Premiership.

Damit sind The Bhoys der einzige amtierende Titelträger aus den elf Topligen Europas, der dem Meister-Kater während des Saisonstarts in 2023/24 entkommen konnte.

