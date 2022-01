Nur 1:1 gegen Kiel – Schalke verpasst Sprung auf Platz drei

via

via Sky Sport Austria

Bundesliga-Absteiger Schalle 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung auf Relegationsplatz drei verpasst. Trotz einer über weite Strecken dominanten Spielweise kamen die Gelsenkirchener gegen Holstein Kiel über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus.

Mit einem sehenswerten Distanzschuss brachte Alexander Mühling in der 67. Minute die Gäste in Führung. Sechs Minuten später glich Torjäger Simon Terodde mit seinem 13. Saisontreffer aus. Für die Norddeutschen war der Auftritt in Gelsenkirchen das erste Pflichtspiel auf Schalke seit 81 Jahren.

Heidenheim springt auf Relegationsplatz drei – Gebauer trifft bei FCI-Niederlage

Der 1. FC Heidenheim hat die Patzer der Konkurrenz im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga genutzt. Durch das 2:1 (1:0) gegen Schlusslicht FC Ingolstadt feierte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt den fünften Sieg aus den vergangenen sechs Partien und eroberte den Relegationsrang. Der frühere Ingolstädter Robert Leipertz (30.) und Tobias Mohr (51.) sorgten für den Erfolg.

Ingolstadt kassierte unter dem neuen Trainer Rüdiger Rehm nach dem Sieg zum Jahresabschluss gegen Dresden (3:0) erneut einen Rückschlag. Trotz einer Leistungssteigerung nach der Pause und des Treffers von Christian Gebauer (47.) reichte es nicht zu einem Punkt. Die Schanzer schlittern weiter dem direkten Wiederabstieg entgegen.

Wieder kein Heimsieg: Sandhausen tief im Abstiegskampf

Neues Jahr, altes Leid: Der SV Sandhausen steckt aufgrund seiner Heimschwäche weiter tief im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz unterlag Jahn Regensburg mit 0:3 (0:2) und liegt ohne Heimsieg in dieser Saison weiterhin auf dem Relegationsrang. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt nur noch zwei Punkte.

Steve Breitkreuz (11.), Leon Guwara (33.) und Carlo Boukhalfa (52.) sorgten für den Erfolg der Gäste, die zuletzt drei Niederlagen in Serie kassiert hatten. Regensburg hat damit den Aufstiegs-Relegationsplatz wieder im Visier.

(SID) / Bild: Imago