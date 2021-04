via

via Sky Sport Austria

Der Niederösterreicher Dennis Novak hat am Dienstag seine vierte Auftaktniederlage in diesem Tennis-Jahr bezogen, seine dritte in Folge.

Österreichs Nummer zwei unterlag in Runde eins des Sandplatz-Turniers von Cagliari dem Italiener Lorenzo Musetti glatt 0:6,1:6. Das Match dauerte nur 53 Minuten. Musetti liegt in der Weltrangliste als 90. elf Ränge vor Novak. Auf dessen Habenseite steht 2021 nur ein Sieg beim ATP Cup und zwei Erfolge Ende Februar in Montpellier.

(APA)

Beitragsbild: Imago