Nur einen Tag nach Wechsel: Gregoritsch feiert Bröndby-Debüt

Nur einen Tag nach der Wechsel-Bekanntgabe hat ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch sein Debüt für Bröndby IF gefeiert.

Der 31-Jährige wurde im Qualifikations-Playoff-Hinspiel zur Fußball-Conference-League bei Racing Straßburg nach 68 Minuten eingewechselt. Die Partie endete auch dank Nationalteamkollege Patrick Pentz 0:0, was den Dänen für das Rückspiel alle Möglichkeiten zum Erreichen der Ligaphase offen lässt.

Knapper Erfolg für Glasner-Klub Crystal Palace

Oliver Glasners Crystal Palace gewann zu Hause das Hinspiel gegen Fredrikstad FK aus Norwegen 1:0.

Jean-Philippe Mateta erzielte für die Londoner den Siegestreffer in der 54. Minute. Eine 1:2-Pleite kassierte der FSV Mainz 05 trotz 1:0-Führung auswärts bei Rosenborg Trondheim. ÖFB-Ass Philipp Mwene spielte bei den Deutschen durch.

(APA/red.) / Artikelbild: Imago