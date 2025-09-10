Nur elf Feldspieler verfügbar: SV Ried von Corona-Welle betroffen

Die SV Ried kämpft aktuell mit zahlreichen Corona-Ausfällen. Das bestätigt Sportchef Wolfgang Fiala gegenüber Sky.

Im Training stehen dem Bundesliga-Aufsteiger derzeit nur elf Feldspieler zur Verfügung. Immerhin sei das Torhüter-Trio um Kapitän Andreas Leitner bislang nicht betroffen, mit Nicolas Bajlicz, Jonas Mayer und Peter Kiedl weilen derzeit drei Spieler beim U21-Nationalteam.

Zahlreiche Ausfälle vor Hartberg-Spiel

„Wir schauen jetzt Tag für Tag. Es ist viel Improvisationsfähigkeit gefragt, da neben Spielern auch ein großer Teil des Trainerteams betroffen ist“, schildert Fiala gegenüber LAOLA1.

Eine Verlegung des Heimspiels am Sonntag (ab 14 Uhr live auf Sky Sport Austria – holt euch jetzt Sky Stream) gegen den TSV Hartberg sei laut der Bundesliga ausgeschlossen. Ried müsste aufgrund der aktuellen Lage wohl auf Spieler aus der Reserve, die in der Regionalliga Mitte spielt, zurückgreifen. Gleichzeitig müsste Ried II, das am Freitag beim SC Kalsdorf antritt, wohl Akteure aus der Akademie hochziehen.

Hoffen auf ein „Wunder“

Trainer Maximilian Senft, der selbst erkrankt ist, soll die Mannschaft dennoch an der Seitenlinie betreuen. Fiala setzt trotz der schwierigen Lage auf einen besonderen Teamgeist: „Wenn zehn Spieler in der Bundesliga fehlen, muss man schon von einem Weltwunder sprechen, wenn wir am Sonntag punkten. Aber wir lieben diese Herausforderungen.“

Die Routiniers Michael Sollbauer und Saliou Sané sollen indes nicht betroffen sein. Beide sollen am Freitag bei einer Autogrammstunde zur Verfügung stehen.

(Red.)

Bild: GEPA