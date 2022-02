Nur kurze Pause für Stadlober: Weltcup in Lahti steht an

Das Olympia-Programm wurde gerade erst beendet, schon stehen in Lahti die nächsten Langlauf-Entscheidungen im Weltcup auf dem Programm. Mit von der Partie sind aus Österreich Bronzemedaillengewinnerin Teresa Stadlober sowie Lisa Unterweger. Absolviert werden bei Frauen und Männern je ein Skatingsprint- und ein Einzelstartrennen in der klassischen Technik.

Stadlober, die erst am Schlusstag der XXIV. Winterspiele in Peking ihren letzten Einsatz (über 30 km) hatte, hatte nach ihrer Rückreise aus China also kaum Zeit zur Erholung. Sie startet am Sonntag im 10-km-Einzelstartrennen. „Ich habe schöne Erinnerungen an Lahti und bin dort eigentlich immer gut gelaufen. Das Ziel sind wieder die Top Ten und ich freue mich schon auf das Rennen.“ Ihre Olympiabilanz hat ihr viel Freude gemacht. „Das waren für mich mit der Medaille, Platz neun im Einzel und dem starken Teamsprint natürlich großartige Winterspiele und das gesamte Team hat sich in Peking einfach super präsentiert.“ Das 30-km-Olympiarennen sei aber enorm kräftezehrend gewesen, daher nutzt sie so viel Zeit wie möglich zur Regeneration.

Unterweger, die mit Stadlober im Team-Sprint den starken sechsten Rang belegt hatte, wird sowohl das Sprint- als auch das Distanz-Rennen bestreiten. In den Männer-Bewerben ist Österreich nicht vertreten.

ÖSV-Cheftrainer Michael Bonfert ist für Lahti positiv gestimmt. „Lisa Unterweger wird jetzt voll motiviert die Rennen in Lahti bestreiten und es ist ihr im Sprint sicher auch einiges zuzutrauen. Teresa wird sich bis Sonntag noch so gut es geht von dem schwierigen 30 km Rennen erholen, aber Lahti liegt ihr normalerweise recht gut und von daher ist auch für sie dort einiges möglich.“

Programm Weltcup Lahti (FIN): Samstag (13.30): Finalläufe Sprint Frauen und Männer; Sonntag (11.30): 10 km Frauen klassisch; 13.30: 15 km Männer klassisch

(APA)

Beitragsbild: Imago