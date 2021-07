Nur neun Spieler! Rooney und Derby County in akuter Personalnot

Derby County geht aktuell personell auf dem Zahnfleisch. Zur Mannschaft von Wayne Rooney gehören aktuell nur neun registrierte Spieler.

Wayne Rooney und Derby County stehen aktuell vor großen Personalproblemen. Der ehemalige englische Nationalstürmer hat nach eigenen Angaben zurzeit nur neun registrierte Spieler im Kader – zwei Wochen vor Beginn der englischen Championship. Hinzu kommt, dass zwei von ihnen auch noch Torhüter sind.

Akute Personalnot also bei den Rams. Deshalb forderte der 35-jährige Trainer schnell Verstärkungen. “Wenn wir in den nächsten zwei Wochen keine Spieler holen, weiß ich nicht, wie wir eine Mannschaft für den Saisonstart aufstellen sollen”, so Rooney gegenüber Sky Sports. “Ich habe keinen einzigen Innenverteidiger unter Vertrag, es gibt zwei sehr junge Spieler in der U23 und U18. Es wäre unmöglich für mich, eine Mannschaft aufs Feld zu bringen.”

Transfersperre für Derby

Wie schon zu aktiven Zeiten, ist Rooney auch als Trainer ein Kämpfer und möchte trotz der prekären Situation nicht hinwerfen. “Wenn ich ehrlich bin, wäre es für einen Trainer in meiner Situation ein Leichtes, zu gehen”, so der ehemalige Stürmer von Manchester United. “Für mich ist es eine Herausforderung, ich bin ein Kämpfer. Ich bin Derby dankbar, dass sie mir diese Chance gegeben haben, und ich werde alles tun, was ich kann, um den Verein da durchzubringen.”