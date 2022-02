Nur Remis bei Cagliari: Auch Napoli lässt Punkte liegen

via

SSC Napoli hat die Ausrutscher der Konkurrenz im Rennen um den italienischen Fußball-Meistertitel nicht genützt. Der Tabellendritte musste sich am Montag bei Abstiegskandidat Cagliari mit einem 1:1 begnügen und verabsäumte es damit, nach Punkten mit Leader AC Milan gleichzuziehen. Die Mailänder hatten am Samstag gegen Schlusslicht Salernitana nur 2:2 gespielt, der Zweite Inter Mailand, der ein Spiel weniger ausgetragen hat, hatte am Sonntag gegen Sassuolo 0:2 verloren.

Napoli und Inter sind punktgleich. Beinahe hätte Napoli gar verloren, „Joker“ Victor Osimhen sorgte in der 87. Minute mit dem Ausgleich aber noch für den Punktgewinn.

