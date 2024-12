Nur Remis gegen Freiburg: Ilzer mit Hoffenheim weiter im Schlussfeld

Nur ein Punkt im badischen Duell: Die TSG Hoffenheim kann sich auch unter dem neuen Trainer Christian Ilzer nicht aus ihrer Krise befreien. Nach drei Pflichtspielpleiten in Folge holten die Kraichgauer zwar einen Rückstand gegen den SC Freiburg auf, kamen zum Abschluss des 13. Spieltags der Fußball-Bundesliga aber dennoch nur zu einem 1:1 (0:0).

Jungstar Tom Bischof traf für Hoffenheim (73.), Matthias Ginter (68.) hatte den SC in Führung gebracht. Die TSG, die wie Freiburg unter der Woche im Pokal-Achtelfinale scheiterte, hat nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Am Donnerstag müssen die Hoffenheimer in der Europa League gegen FCSB Bukarest ran. Die Freiburger verpassten den Sprung auf Platz fünf und sind Siebter.

„Es ist zuletzt zu viel passiert, was gar nicht passt und uns den Weg erschwert“, sagte Ilzer, der Mitte November die Nachfolge von Pellegrino Matarazzo angetreten hat, kurz vor dem Anpfiff mit Blick auf die zurückliegenden Niederlagen: „Unser primäres Ziel muss es sein, von den Abstiegsrängen wegzukommen. Dann müssen wir uns Schritt für Schritt entwickeln.“

Die 22.027 Zuschauer in der Sinsheimer Arena sahen eine Anfangsphase ohne echte Höhepunkte. Lediglich Gäste-Stürmer Michael Gregoritsch sorgte für den Hauch von Gefahr (3.). Ansonsten passierte in der ersten Viertelstunde kaum etwas vor den Toren.

In der 18. Minute war es wieder Gregoritsch, der diesmal eine Kopfballchance nicht nutzen konnte. Die Hoffenheimer, die unter anderem ohne Ihlas Bebou, Marius Bülter, Florian Grillitsch, Ozan Kabak und Grischa Prömel auskommen mussten, hatten in den ersten 20 Minuten nichts in der Offensive zu bieten.

Hoffenheim holt spätes Remis

Auch nach einer knappen halben Stunde blieb der Auftritt der Gastgeber erschreckend schwach. Die Freiburger, bei denen der rotgesperrte Junior Adamu fehlte, passten sich allerdings ihrem Gegner an. Die Partie war in dieser Phase ein echter Langweiler.

Das änderte sich erst in der 32. Minute, als der Hoffenheimer Jacob Bruun Larsen per Kopf die bis dahin beste Gelegenheit des Spiels vergab. Kurz vor der Pause musste SC-Torwart Noah Atubolu einen Distanzschuss von Valentin Gendrey parieren (44.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhten beide Mannschaften immerhin für kurze Zeit die Schlagzahl. Andrej Kramaric für Hoffenheim (49.) und Lucas Höler für Freiburg hatten gute Möglichkeiten (51.).

Nach einer Stunde brachte SC-Trainer Julian Schuster seinen Routinier Vincenzo Grifo. Kurz darauf hatte Bruun Larsen die TSG-Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an Atubolu (66.). Nur wenig später fand Grifo mit seinem Freistoß den aufgerückten Ginter. Der umworbene Bischof konnte ausgleichen. Nationalkeeper Oliver Baumann rettete spät im TSG-Tor gegen Eren Dinkci (90.).

(SID)/Bild: Imago