Nur Remis in Bochum: 96 beschert Elversberg Aufstiegsmatchball

Hannover 96 droht seine gute Position im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga weiter zu verspielen und hat den vorläufigen Sprung auf den zweiten Tabellenplatz verpasst. Eine Woche nach dem dramatischen Last-Minute-3:3 gegen Preußen Münster kam das auswärtsstärkste Team der Liga beim VfL Bochum nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Zum Ende des 33. Spieltags könnte die SV Elversberg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg bei Fortuna Düsseldorf den Aufstieg quasi perfekt machen.

An der Castroper Straße erzielte Maik Nawrocki (50.) die Führung für die seit acht Spielen ungeschlagenen Niedersachsen. Farid Alfa-Ruprecht (55.) glich kurz darauf aus. Für Hannover, das damit im Saisonfinale im Fernduell mit dem SC Paderborn um den Relegationsplatz spielt, wäre der zweite Platz bei einem Elversberger Erfolg (alle 59 Punkte) aufgrund der Tordifferenz nur noch theoretisch zu erreichen.

Typisch für 96 unter Christian Titz kam der Gast auf hohe Ballbesitzwerte, ohne zunächst Torgefahr zu erzeugen. Bochum, das durch das 0:2 von Arminia Bielefeld beim 1. FC Kaiserslautern den Klassenerhalt bereits vor dem Anpfiff sicher hatte, stand in der Anfangsphase gut gestaffelt, 96 fand kein Durchkommen.

Nach Wiederbeginn präsentierte sich Hannover mit mehr Elan – und belohnte sich prompt durch einen Nawrocki-Kopfball. Doch die Führung bestand nur kurz: Alfa-Ruprecht zirkelte den Ball am Strafraumeck sehenswert ins lange Eck. Im Anschluss kamen beide Teams zu weiteren Gelegenheiten, mussten sich jedoch mit der Punkteteilung begnügen.

Magdeburg nach Sieg in Kiel fast gerettet

Der 1. FC Magdeburg hat mit einem klaren Sieg bei Holstein Kiel den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga so gut wie perfekt gemacht. Das Team von Trainer Petrik Sander setzte sich an der Ostsee verdient mit 3:1 (2:0) durch. Schon am Sonntag kann bei Patzern der Konkurrenz der Verbleib in der Liga auch rechnerisch sicher sein.

Jean Hugonet (40.), Dariusz Stalmach (45.+2) und Baris Atik (56.) trafen für den FCM, der eine Woche nach dem 1:0 gegen Hertha BSC den nächsten wichtigen Dreier folgen ließ. Für die bereits geretteten Kieler endete eine Serie von vier Siegen in Folge, das Tor von Adrian Kapralik (90.+2) kam zu spät.

Erfolg gegen Dresden: Braunschweig mit großem Schritt

Eintracht Braunschweig hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 2. Liga gemacht und das Zittern bei Dynamo Dresden verlängert. Die Niedersachsen setzten sich gegen die Sachsen etwas glücklich mit 2:1 (1:0) durch und vergrößerten ihr Polster auf die Abstiegsränge vor dem letzten Spieltag auf vorerst drei Punkte. Dresden liegt vier Zähler vorne und kann den Klassenerhalt am Sonntag auf dem Sofa feiern.

Mittelfeldspieler Florian Flick (20.) mit seinem ersten Tor im Eintracht-Dress und Faride Alidou (50.) ließen den BTSV jubeln. Zudem hielt Torwart Ron-Thorben Hoffmann einen Foulelfmeter von Stefan Kutschke (67.), der spät noch verkürzte (86.).

(SID)/Beitragsbild: Imago