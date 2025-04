Nur zwei Teams vor Glasner – Die Formtabelle der Premier League

Für Oliver Glasner und Crystal Palace läuft es in der letzten Zeit äußerst positiv in der Premier League. Die Londoner liegen nach 28 gespielten Runden zwar nur auf dem zwölften Rang, ein Blick auf die Formtabelle der letzten fünf Spiele zeigt aber einen deutlichen Aufwärtstrend für Crystal Palace.

Der Lauf der Glasner-Elf spiegelt sich auch in den Statistiken wider. So hat Crystal Palace zum ersten Mal sechs aufeinanderfolgende Auswärtsspiele in allen Wettbewerben gewonnen. Außerdem haben die „Eagles“ im Kalenderjahr 2025 bereits acht Mal zu Null gespielt – mehr als jede andere Premier-League-Mannschaft!

Für Crystal Palace war es zudem der fünfte Pflichtspielsieg in Folge, die Londoner haben zudem von ihren jüngsten zwölf Bewerbspartien zehn für sich entschieden. Lediglich gegen Everton kassierte das Team von Glasner Mitte Februar eine knappe 1:2-Niederlage. Am Mittwoch (ab 20:45 live auf Sky – mit Sky X das Spiel live streamen) will Palace den Trend auch in der Auswärtspartie gegen Schlusslicht Southampton ausbauen.

„The trend is your friend“ gilt auch für Liverpool und Brighton. Mit Premier League-Siegen gegen Newcastle und Manchester City (in der Formtabelle nur Neunter) holte Liverpool wichtige Zähler im Kampf um den Meistertitel. Mittlerweile liegt das Team von Arne Slot neun Runden vor Schluss zwölf Punkte vor dem ersten Verfolger Arsenal, kassierte überhaupt nur eine einzige Niederlage in 29 Spielen (0:1-Niederlage in Runde 4 gegen Nottingham Forest).

Brighton formstärkstes Team der Premier League

Überraschend heißt das formstärkste Team aktuell Brighton! Die Südengländer holten wie Liverpool vier Siege und ein Remis in den letzten fünf Partien, erzielten aber zwei Tore mehr als der Tabellenführer. Dass das Team vom Fabian Hürzeler zuletzt so stark performt (unter anderem Sieg gegen Chelsea, 2:2-Remis gegen Man City), zeigt die bemerkenswerte Entwicklung der „Seagulls“.

Zwischen Ende November und Anfang Jänner konnte Brighton acht Spiele in Serie nicht gewinnen, holten dabei sechs Mal nur ein Remis. Danach folgten zwei Siege in der Premier League gegen Ipswich und Manchester United, ehe man gegen Everton knapp mit 0:1 und gegen Nottingham deutlich mit 0:7 erneut Punkte liegen ließ. Coach Hürzeler griff nach der Klatsche gegen Forest dann zu drastischen Maßnahmen in der Brighton-Kabine: Der Deutsche verbrannte vor der gesamten Mannschaft das Taktik-Buch – mit Erfolg, wie die Formtabelle zeigt!

Die Top 5-Teams der letzten fünf Spiele

