Nur zwölf Spiele! Messi stellt MLS-Rekord auf

Lionel Messi fühlt sich sichtlich wohl in der MLS und bei Inter Miami!

Der 36-jährige Argentinier traf beim 3:3-Remis von Miami gegen St. Louis City zum zwischenzeitlichen 1:1 und stellte damit einen neuen Rekord in der Major League Soccer auf. Mit 25 Torbeteiligungen in nur zwölf Spielen verdrängt Messi den bisherigen Rekordhalter Carlos Vela, der 16 Spiele für 25 Torbeteiligungen benötigte.

