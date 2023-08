Nur zwölf Spieler! Barca droht Chaos

Kurz vor dem La-Liga-Saisonstart hat der FC Barcelona bislang lediglich zwölf Spieler für den Ligabetrieb registriert.

Dem FC Barcelona bleibt nicht mehr viel Zeit! Bereits am kommenden Sonntag (21:30 Uhr) starten die Blaugrana in Getafe in die neue La-Liga-Spielzeit. Für das Auftaktspiel der neuen Saison haben die Katalanen – Stand jetzt – allerdings lediglich zwölf einsatzberechtigte Spieler zur Verfügung.

So konnte Barca bislang nur ein Dutzend Spieler für den Ligabetrieb registrieren, während unter anderem Neuzugang Ilkay Gündogan noch in die La-Liga-Röhre schauen muss. Hintergrund hinter der ausgebliebenen Anmeldung ist die installierte Gehaltsobergrenze der spanischen Liga, die den Katalanen wie bereits in der zurückliegenden Saison zu schaffen macht. So müssen die finanziell klammen Blaugrana noch mehrere Spieler von der Gehaltsliste bekommen, um alle Regularien zu erfüllen.

Xavi gibt sich gelassen

In der letzten Spielzeit dauerte die Registrierung von unter anderem Robert Lewandowski & Raphinha gar bis zum letzten Tag vor dem Ligabeginn an, gelang letztendlich aber doch. Auch deshalb ließ sich Barca-Cheftrainer Xavi nach dem Testspiel-Sieg der Katalanen gegen die Spurs bezüglich der Registrierungs-Problematik nicht aus der Ruhe bringen. „Letztes Jahr waren wir in der gleichen Situation. Wir sind gelassen“, meinte der Coach.

Hoffnung für den amtierenden spanischen Meister bilden die Personalien Franck Kessie und Ousmane Dembele. So ist der Transfer von Kessie zu Saudi-Klub Al Ahli bereits fix und auch der Wechsel von Ex-BVB-Star Dembele, der noch zum Kreise der Registrierten gehört, zu PSG soll in Kürze erfolgen. „Es besteht Klärungsbedarf, die Leitungen beim FC Barcelona werden ordentlich glühen“, resümierte Sky Reporter Philipp Hinze.

(skysport.de) / Bild: Imago